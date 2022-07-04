Представлен очень доступный 4K-телевизор OnePlus диагональю 50 дюймов

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Компания OnePlus официально представила умный телевизор OnePlus TV 50 Y1S Pro, оснащённый 50-дюймовым 4K-дисплеем. Он работает под управлением операционной системы Android TV 10 с фирменным пользовательским интерфейсом OxygenPlay 2.0.

Панель разрешением 3840 х 2160 пикселей поддерживает HDR10+ и HLG, а Gamma Engine помогает улучшить цветопередачу и общее качество изображения. Реализована технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), призванная компенсировать размытость при показе динамичных сцен и улучшить плавность изображения. При этом за уменьшение задержки отвечает функция ALLM (Auto Low Latency Mode).





Аппаратную основу составляет однокристальная система MediaTek MT9216 с четырьмя 64-битными вычислительными ядрами. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, флеш-памяти в телевизоре 8 ГБ. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (диапазоны частот 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 LE, три интерфейса HDMI, два порта USB и сетевой контроллер Ethernet. Система Dolby Audio имеет мощность 24 Вт.

Телевизор поддерживает Smart Manager и позволяет подключаться к OnePlus Buds, OnePlus Watch с помощью OnePlus Connect 2.0. Кроме того, OxygenPlay 2.0 предлагает прямой доступ более чем к 230 каналам. Пользователи смогут общаться с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant.





Цена телевизора составляет 420 долларов.