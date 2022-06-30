Представлен новый Kia Seltos. Изменений хватает как снаружи, так и внутри

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Новый кроссовер Kia Seltos был представлен в Индии. Он изменился как внешне, так и в салоне, получив общую панель, объединяющую цифровую «приборку» и мультимедийную систему,

Рестайлинговый Kia Seltos получил модернизированные фары с диодными «росчерками» дневных ходовых огней, светящиеся полоски на решетке радиатора, новую решетку радиатора, другой бампер, соединенные задние фонари и новые 18-дюймовые диски.





Оба экрана имеют диагональ 10,25 дюйма, также кроссовер получил новый блок управления системой климат-контроля, другие воздуховоды по центру и поворачивающуюся шайбу управления коробкой передач, которая пришла на смену традиционному вертикальному рычагу.

В России текущая версия кроссовера продается с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., 2,0-литровым «атмосферником» на 149 л.с. и еще одним атмосферным мотором объемом 1,6 литра, выдающим в зависимости от версии 121 или 123 л.с. Привод может быть передним или полным, а в качестве трансмиссии предлагаются шестиступенчатая механическая или автоматическая коробки передач, бесступенчатый вариатор и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи автомобиля в Индии начнутся 15 июля, цены не сообщаются.