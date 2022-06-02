Представлен новый 333-сильный Volkswagen Golf. Он стартует с 2500 об/мин и разгоняется до 270 км/ч

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Volkswagen представила новый Volkswagen Golf. Речь идёт о юбилейной спецверсии хетчбэка Volkswagen Golf R 20 Years, которая посвящена 20-летию модели. Данная версия будет выпускаться всего один год и обязательно будет цениться у коллекционеров.





Volkswagen Golf R 20 Years получит турбированный мотор TSI объемом 2,0 л мощностью 333 л.с., а функция Emotion Start позволяет водителю стартовать сразу с 2500 об/мин, удивляя всех на светофорах и не только. В пресс-службе компании заявила, что этот автомобиль превосходит все модели Golf, выпущенные ранее. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, хотя ограничение можно поднять до 270 км/ч.









Volkswagen Golf R 20 Years оснащён пакетом R Performance c двумя дополнительными режимами вождения (Special и Drift). В оснащение входят спойлер, эксклюзивные 19-дюймовые колесные диски, подсветка в дверных ручках и характерные логотипы на кузове.

Такие же логотипы есть в салоне, при этом Volkswagen Golf R 20 Years стал первым серийным автомобилем компании, который получал переднюю панель и дверные карты из настоящего карбона.

В Германии уже принимают предварительные заказы, автомобиль оценили в 59 995 евро.





Ранее был представлен Volkswagen Touareg Edition 20.