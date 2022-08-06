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Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Компания Xiaomi официально представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition, который будет оснащен процессорами серии Ryzen 6000H и сенсорным OLED-экраном.


С точки зрения дизайн Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition будет таким же, как и базовая версия. Отличия будут заключаться в процессоре и наличии интерфейса Thunderbolt 4.

Стандартный Xiaomi Notebook Pro 14 оснащен 16 ГБ памяти LPDDR5 и 512 ГБ на твердотельном накопителе PCIe 4.0. Ноутбук получил 14-дюймовый OLED-экран разрешением 2,8K, который поддерживает частоту обновления 90 Гц и яркость 600 кд/м2, охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Кроме того, ноутбук оснащен сенсорной панелью, чувствительной к силе нажатия давлению, которая покрыта стеклом AG, устраняющим блики. Присутствует и обратная тактильная отдача на прикосновения. Цена Xiaomi Notebook Pro 14 Core Edition начинается с отметки 870 долларов.

Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с чувствительным к силе нажатия экраном

Ноутбук будет выпущен 8 августа.

Xiaomi
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RusNewsToday24
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