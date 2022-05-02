Представлен недорогой 4K-телевизор Sony Bravia X75K

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Представлен умный премиальный телевизор Sony Bravia X75K 4K, который доступен в четырёх размерах с экранами диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Дисплей имеет очень узкую рамку.

Панель разрешением 4K (2160 х 3840 пикселей) поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10. Дисплей поддерживает технологию Live Color, которая обеспечивает насыщенные реалистичные цвета, и технологию Motionflow XR, обеспечивающей плавность и чёткость даже в динамичных сценах. Bravia X75K также использует технологию X-Reality PRO для масштабирования разрешения 2K и даже 1080p до 4K.





Смарт-телевизор оснащен мощными динамиками Bass Reflex, которые поддерживают технологии Dolby Audio и Clear Phase для обеспечения высококачественного звучания. Телевизор построен на базе процессора 4K Processor X1 в сочетании с 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Он работает под управлением операционной системы Android TV, которая даёт доступ к магазину приложений Google Play, установке приложений и голосовому помощнику.

Телевизор имеет встроенный плеер Chromecast, позволяющий пользователям транслировать свои любимые видео, игры и приложения со смартфона или планшета. У него есть режим отключения дисплея, при котором экран гасится для экономии энергии, при этом телевизор продолжает воспроизводить звук. То есть телевизор можно использовать как Bluetooth-колонку.





Он поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, имеет три порта HDMI, два порта USB, порт Ethernet. В Индии цена начинается от 730 долларов.