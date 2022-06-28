Представлен молодежный кроссовер Haval

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Компания Haval наконец представила молодежный кроссовер Haval KuGou в Китае, хотя официальные изображения и некоторые характеристики были опубликованы ещё на прошлой неделе.

На английском автомобиль называется Haval Cool Dog, он построен на базе концепта X Dog, показанного в сентябре прошлого года, при этом автомобиль стал проще, в частности, сократилось количество экранов в салоне.





Haval KuGou уступает модели Haval Dargo в длине на 10 см, при этом автомобиль получил солидный дорожный просвет (точное значение не указано), пластиковый обвес по периметру кузова и практичные бамперы. Углы въезда и съезда новинки составляют 21 и 25 градусов соответственно.

На момент начала продаж Haval KuGou будет только переднеприводным. Он получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. и 7-ступенчатый преселективный «робот». В будущем у новинки должны появиться более мощные и экономичные модификации, а также опциональный полный привод.

В России новый Haval KuGou вряд ли появится, потому как на нашем рынке и так представлено несколько компактных кроссоверов данного производителя, включая Jolion, F7 и Dargo.













Первые модели Dargo уже доставлены к своим российским владельцам, цена составляет от 3 млн 199 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. рублей.