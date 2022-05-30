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Представлен миниатюрный внешний аккумулятор Vivo для смартфонов и ноутбуков

Представлен миниатюрный внешний аккумулятор Vivo для смартфонов и ноутбуков

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Компания Vivo выпустила внешний аккумулятор с быстрой зарядкой, ёмкость которого составляет 10 000 мА•ч. Он предлагается в Китае по цене 34 доллара.

По габаритам компактное устройство похожа на современный смартфон. Внешний аккумулятор доступен в черном и белом цветах. Он обеспечивает выходную мощность 44 Вт, при этом заряжается при мощности 33 Вт.


Производитель заявляет, что этот аксессуар может зарядить планшет Vivo X Note до 50% всего за 19 минут. При этом сам аккумулятор можно полностью зарядить за два часа. Он совместим с различными карманными компьютерами, тонкими и легкими ноутбуками, планшетами и смартфонами на базе Android.

Внешний аккумулятор также поддерживает режим, подходящий для зарядки умных часов, фитнес-браслетов, наушников и других продуктов. Зарядный блок оснащен двумя портами USB-A и двумя портами USB-C, которые можно использовать одновременно.

Устройство получило 13 различных систем защиты (от повышенной температуры, скачков напряжения, короткого замыкания и так далее) и может перевозиться в самолете.

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Vivo
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