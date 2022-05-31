Представлен лучший 4K-проектор Hisense с частотой 240 Гц, HDR 10+ и Dolby Atmos по цене чуть более $1000

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Китайская транснациональная корпорация Hisense представила свой самый лучший проектор под названием Hisense Vidda C1, который будет предлагаться по цене 1050 долларов.

Hisense Vidda C1 способен выводить картинку с яркостью до 1350 люменов ANSI с охватом 202% цветового пространства BT.709. Картинка имеет 10-битную глубину цвета. Проектор также может поддерживать частоту обновления до 240 Гц. Он поддерживает технологию компенсации движений MEMC и расширенный динамический диапазон HDR 10+.





Hisense Vidda C1 оснащен однокристальной системой MediaTek MT9669, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Проектор может использовать систему искусственного интеллекта для автоматической настройки изображения. Например, экранный проектор может автоматически калибровать фокусировку, производить выравнивание наклона, корректировать размер экрана и даже ориентацию в зависимости от окружающей обстановки.

Рекомендуемый размер проекции Vidda C1 составляет от 80 до 150 дюймов. Проектор отлично подходят для игр благодаря задержке всего 12 мс и поддержке частоты обновления до 240 Гц, как уже сообщалось ранее.

Проектор Hisense Vidda C1 оснащен двумя стереодинамиками мощностью 10 Вт, которые поддерживают звук Dolby Atmos и dts Hi-Res.

Проектор Hisense Vidda C1 официально поступит в продажу с 15 июня.