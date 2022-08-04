Представлен корпус для ПК со встроенным аквариумом за 75 доллларов

Компания MetalFish из Китая выпустила весьма странный корпус для ПК — со встроенным аквариумом. Это позволит пользователю любоваться рыбками и «чувствовать себя расслабленным и спокойным» во время работы или игр.





Корпус позволяет вместить материнскую плату Micro- или Mini-ITX. Его размеры составляют 370 х 250 х 290 мм. Внутренних габаритов хватит, чтобы разместить процессорный кулер высотой в 90 мм, а максимальная длина видеокарты составляет 200 мм.





Корпус оснащён встроенной RGB-подсветкой, в комплекте есть пульт управления. При этом пока неясно, как реализована система охлаждения, ведь вряд ли вода из аквариума обеспечит достаточный уровень отведения тепла.

Цена составляет 75 долларов, новинку уже можно приобрести в Китае, однако неясно, в каких ещё странах новинка появится на рынке.

Ранее сообщалось, что блогер вмонтировал игровой ПК в бачок унитаза, чтобы играть в Counter-Strike: Global Offensive прямо в туалете.