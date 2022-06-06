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Представлен компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800 с процессором от ТВ-приставки

Представлен компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800 с процессором от ТВ-приставки

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Компания, которая ранее уже выпустила ряд одноплатных компьютеров Orange Pi, представила свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800. Это почти полный аналог Raspberry Pi 400, хотя и отличия тоже есть.


Внутри установлен шестиядерный процессор Rockchip RK3399 с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами Cortex-A53. За графику отвечает видеочип Mali-T860. Отметим, что такая SoC чаще всего используется в недорогих ТВ-приставках.

Представлен компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800 с процессором от ТВ-приставки

В качестве операционной системы заявлены Orange Pi, основанная на Arch Linux, а также Chromium OS (версия Google Chrome OS с открытым исходным кодом). Так что новинка подойдёт для учёбы.

Другие спецификации включают в себя:

  • 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4;

  • 64 ГБ флеш-памяти eMMC;

  • 1 порт HDMI 2.0;

  • 1 порт VGA;

  • 1 х 3,5 мм разъем для микрофона/наушников;

  • 1 порт Gigabit Ethernet;

  • 2 порта USB 3.0 Type-A;

  • 1 порт USB 2.0 типа A;

  • 1 порт USB Type-C (для питания);

  • устройство чтения карт памяти microSD;

  • адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 LTE;

  • встроенный динамик;

  • 26-контактный разъем GPIO.

Представлен компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800 с процессором от ТВ-приставки

Сама клавиатура имеет 78 клавиш и несколько светодиодных индикаторов состояния. Размеры составляют 286 x 122 x 22 мм при массе 385 г. Цены и сроки выхода не сообщаются, но источник полагает, что новинка будет стоить 70 долларов или меньше. Столько стоит в рознице Raspberry Pi 400.

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RusNewsToday24
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