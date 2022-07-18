Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы

Компания Kia представила обновлённый компактный кроссовер XCeed для европейского рынка, который получил слегка измененный дизайн и новую гамму двигателей.

Обновленный Kia XCeed получил более агрессивный внешний вид благодаря новой светодиодной оптике, бамперам и зауженной решетке радиатора. Также автомобилю заменили значок Kia на капоте на новый.





Версия XCeed GT-Line с еще более тонкой решеткой радиатора и большими воздухозаборниками получила новые LED-фонари и эксклюзивные 18-дювймовые колёса. Также стоит выделить новый руль, черный потолок, обтянутую перфорированной кожей ручку КПП и спортивные передние кресла.

В базовой комплектации будет установлен 1,0-литровый 118-сильный дизельный мотор T-GDI. В качестве альтернативы будут доступы 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. и гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового ДВС и электродвигателя суммарной мощностью 139 л.с. Аккумулятора на 8,9 кВт•ч будет хватать на 48 км.





Улучшенная мультимедийная система получит платформу Kia Connect с интеграцией систем Apple и Google, возможностью заранее планировать маршрут поездки и опцией определения местоположения автомобиля с помощью смартфона.

У пассажиров спереди и сзади появились порты USB-C для зарядки. Базовая версия получит магнитолу с 5-дюймовым дисплеем, комплектации среднего уровня получат 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а в топовой версии модель будет поставляться с 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью.

















Производство обновленного Kia XCeed стартует этим летом на заводе компании в Словакии, а продажи начнутся в сентябре.