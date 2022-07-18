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Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы

Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы

Компания Kia представила обновлённый компактный кроссовер XCeed для европейского рынка, который получил слегка измененный дизайн и новую гамму двигателей.

Обновленный Kia XCeed получил более агрессивный внешний вид благодаря новой светодиодной оптике, бамперам и зауженной решетке радиатора. Также автомобилю заменили значок Kia на капоте на новый.


Версия XCeed GT-Line с еще более тонкой решеткой радиатора и большими воздухозаборниками получила новые LED-фонари и эксклюзивные 18-дювймовые колёса. Также стоит выделить новый руль, черный потолок, обтянутую перфорированной кожей ручку КПП и спортивные передние кресла.

В базовой комплектации будет установлен 1,0-литровый 118-сильный дизельный мотор T-GDI. В качестве альтернативы будут доступы 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. и гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового ДВС и электродвигателя суммарной мощностью 139 л.с. Аккумулятора на 8,9 кВт•ч будет хватать на 48 км.

Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы

Улучшенная мультимедийная система получит платформу Kia Connect с интеграцией систем Apple и Google, возможностью заранее планировать маршрут поездки и опцией определения местоположения автомобиля с помощью смартфона.

У пассажиров спереди и сзади появились порты USB-C для зарядки. Базовая версия получит магнитолу с 5-дюймовым дисплеем, комплектации среднего уровня получат 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а в топовой версии модель будет поставляться с 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью.

Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы
Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы
Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы
Представлен Kia XCeed 2023 года для рынка Европы

Производство обновленного Kia XCeed стартует этим летом на заводе компании в Словакии, а продажи начнутся в сентябре.

kia авто
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RusNewsToday24
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