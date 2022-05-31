Представлен электрический мотоцикл Energica Experia Green Tourer с самым большим запасом хода. Но это всего 208 км по трассе

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Компания Energica, известная своими электрическими спортивными мотоциклами, представила модель Experia Green Tourer.





Из названия несложно догадаться, что это модель для путешествий (турер). У такого мотоцикла не должно быть проблем с запасом хода, и Energica утверждает, что Experia Green Tourer имеет самый большой запас среди всех электрических мотоциклов.

В данном случае это означает 420 км, обещанных производителем. Правда, это по городу. По трассе они превращаются лишь в 208 км, и это очень мало. Ёмкость батареи составляет 22,5 кВт•ч, есть поддержка быстрой зарядки.





Мотоцикл оснащён двигателем мощностью 82 л.с. (пиковая — 102 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 с, максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Из остального можно отметить пятидюймовый экран приборной панели, круиз-контроль, порты USB, пару кофров суммарным объёмом 112 литров (у версии Launch Edition), а также массу мотоцикла в 260 кг.

Заказы компания начнёт принимать завтра, но цены пока нет.