Представлен дрон DJI Mini 3 Pro с 47 минутами полёта и другими улучшениями

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Представлен был представлен дрон DJI Mini 3 Pro, который несмотря на небольшую массу в 249 г, обладает топовой начинкой и обязательно порадует профессионалов в аэросъёмке.

Дрон получил новый 1/1,3-дюймовый сенсор с диафрагмой F/1,7, который должен работать лучше при любом освещении. Датчик имеет разрешение 48 Мп, при этом он может снимать в режимах 48 или 123 Мп. Сам объектив является 24-мм, как у у mini 2.





DJI Mini 3 Pro превосходит своего предшественника в части видео: он может записывать 4K-ролики с частотой до 60 к/с или 4K HDR с частотой 30 к/с. В дополнение к обычному цветовому профилю есть более плоский D-Cinelike. Однако это 8-битное видео, а не 10-битное, как на Air 2S.

Трехосевой подвес DJI Mini 3 Pro может вращаться вертикально, создавая видео и фото в стиле TikTok и Reels в портретном стиле. Еще одно значительное улучшение по сравнению с DJI Mini 2 — предотвращение столкновений с препятствиями. У DJI Mini 3 Pro есть датчики, направленные вперед, назад и вниз. Они позволяют DJI Mini 3 Pro поддерживать режимы полета, такие как Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, Active Track 4.0, MasterShots и Hyperlapse.









Время полета, которое составляло 31 минуту у Mini 2, увеличено до 34 минут со стандартной батареей Intelligent Flight Battery. В комплект Fly More Combo входит дополнительная батарея Intelligent Flight Battery Plus, которая увеличивает время полета до 47 минут, хотя для этой батареи требуется более быстрое зарядное устройство DJI на 30 Вт.

DJI Mini 3 Pro может снимать видео H.264 и H.265 при 150 Мбит/с (по сравнению со 100 Мбит/в mini 2). В видео есть режим масштабирования — 2-кратный в 4K и 4-кратный в 1080p. Замедленная съемка выполняется либо в 4K при 60 к/с, либо в 1080 при 120 к/с.

DJI также представляет новый контроллер DJI RC со встроенным 5,5-дюймовым дисплеем яркостью 700 кд/м2.





DJI Mini 3 Pro со стандартным контроллером RC-N1 предлагается за 829 евро, DJI Mini 3 Pro с новым контроллером DJI RC стоит 999 евро, а просто дрон без контроллера доступен за 739 евро.

Поставки начнутся 17 мая.