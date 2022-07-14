Представлен доступный смартфон Samsung с 90 Гц, 12 ГБ ОЗУ, 50 Мп, разъёмом 3,5 мм и поддержкой 5G

Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy M13 5G, который оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V разрешением 1600 x 720 пикселей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Смартфон построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 11 диапазонов 5G, он имеет 4 или 6 ГБ оперативной памяти с возможностью установки 6 ГБ дополнительной ОЗУ, которая выделяется из флеш-памяти. Объём флеш-памяти составляет 64 или 128 ГБ. Поддерживаются карты памяти ёмкостью 1 ТБ.





Основная 50-мегапиксельная камера имеет диафрагму F/1,8/ Дополнительно установлен 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера является 5-мегапиксельной.

Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт, он работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4. Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, разъём 3,5 мм для подключения наушников, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou и разъём USB Type-C. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, поддерживается 15-ваттная зарядка.

Цена новинки составляет 175 долларов за версию с 4/64 ГБ и 200 долларов за 6/128 ГБ.

Напомним, Samsung Galaxy M13 без поддержки 5G представили в конце мая.