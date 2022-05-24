Представлен доступный огромный холодильник Xiaomi

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Компания Xiaomi представила новый доступный холодильник Xiaomi Mijia 610L, который относится к категории side-by-side. Он имеет две большие двери, разделённые между собой вертикально.





Холодильник Xiaomi Mijia 610L предлагает объём 610 л, которого хватит для большой семьи, в том числе 227 л в морозильной камере и 383 л в холодильной камере. Внутри есть 20 отделений, с каждой стороны по 4 полки с регулируемой высотой установку, опора для двухрядного размещения, 4 датчика температуры. Он оснащен антибактериальной системой очистки ионами серебра, которая надежно предотвращает развитие и распространение вредных бактерий, микробов и болезнетворных грибков, а также запахов.

Холодильник отличается низким уровнем шума всего 36 дБ, есть возможность подключения к приложению Mijia. На компрессор предоставляется 10-летняя гарантия.





Холодильник будет предлагаться за 375 долларов.