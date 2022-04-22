Представлен доступный телевизор Realme Smart TV X Full HD

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Компания Realme официально заявила о том, что новый телевизор под названием Realme Smart TV X Full HD будет выпущен 29 апреля. При этом компания уже раскрыла его особенности на своем официальном сайте

Согласно официальной информации, предстоящий телевизор Realme Smart TV X Full будет предлагаться в двух размерах с экранами диагональю 40 и 43 дюйма разрешением FHD. Панель будет поддерживать расширенный динамический диапазон HDR10 и HLG HDR. Он также получит технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, которая улучшает качество картинки.





Телевизор будет построен на базе однокристальной системы Mediatek, которая будет работать с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Однокристальная система будет состоять из четырехъядерного процессора ARM Cortex-A55 и графического процессора ARM Mali-G31. Телевизор будет работать под управлением операционной системы Android TV.

Realme Smart TV X Full HD получит систему из четырех динамиков мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и почти безрамочный дизайном с заметной только нижней рамкой.

Цена будет объявлена 29 апреля, но она явно будет невысокой.