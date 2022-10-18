Представлен 80-долларовый планшет Cube iPlay 50 с 2K-экраном и тремя разными системами

Новый планшетный ПК Cube iPlay 50 поступит в продажу уже завтра и будет предлагаться в Китае в двух конфигурациях с 4/64 и 6/128 ГБ по цене 83 и 111 долларов соответственно.

Cube iPlay 50 называют планшетов с тремя разными системами, которым сможет пользоваться вся семья. Он имеет стандартную оболочку на базе Android, образовательную систему для обучения, а также систему для пожилых людей.





Система Learning Education Edition поддерживает синхронизированные обучающие ресурсы, онлайн-видео, а родители могут контролировать время использования планшета, устанавливать разрешения для приложений и иметь прочие настройка.

Версия для пожилых людей меняет дизайн так, что на экране отображаются девять больших квадратов с упрощёнными функциями. Есть поддержка быстрой перезагрузки и вызова экстренной службы одной кнопки.

Cube iPlay 50 оснащен 10,4-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1200*2000, восьмиядерной однокристальной системой Unisoc T618, фронтальной 5-мегапиксельной и основной 8-мегапиксельной камерой. Он поддерживает 4G Full Netcom, две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS.

Планшет получил встроенный аккумулятор емкостью 6000 мА•ч, а также стереодинамики.