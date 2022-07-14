Представительство США в Киеве призвало сограждан немедленно уехать с Украины

Гражданам Соединенных Штатов, находящимся на территории Украины, необходимо немедленно покинуть страну. Соответствующее заявление сделали представители американского посольства в Киеве.
Как сообщили в посольстве США, данное требование связано с соображениями безопасности. Представители дипломатического ведомства также призвали американцев не въезжать на Украину, пишет URA.RU.
«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а (уже) находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными… вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — сообщили в посольстве.
Помимо этого, дипломаты призвали сограждан отказаться от присоединения к «крупным скоплениям людей» и от участия в «организованных мероприятиях».