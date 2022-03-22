Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли
артиллерийский удар по Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В ведомстве отметили, что артобстрел был совершен в 14:55 со
стороны населенного пункта Невельское. Бойцы ВСУ открыли огонь по городу из
крупнокалиберной артиллерии, выпустив десять 122-мм снарядов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в
РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
условиях.

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