Представительство ДНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В сообщении ведомства отмечается, что сегодня утром украинские силовики открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка со стороны Новомихайловки. Известно, что ВСУ применили в обоих направлениях крупнокалиберное артиллерийское оружие. О возможных жертвах или пострадавших информации пока не поступало.
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