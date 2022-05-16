Представительство ДНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

В сообщении ведомства отмечается, что сегодня утром украинские силовики открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка со стороны Новомихайловки. Известно, что ВСУ применили в обоих направлениях крупнокалиберное артиллерийское оружие. О возможных жертвах или пострадавших информации пока не поступало.