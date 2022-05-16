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    Представительство ДНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представительство ДНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

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    Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com globallookpress

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 

    В сообщении ведомства отмечается, что сегодня утром украинские силовики открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка со стороны Новомихайловки. Известно, что ВСУ применили в обоих направлениях крупнокалиберное артиллерийское оружие. О возможных жертвах или пострадавших информации пока не поступало.   

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