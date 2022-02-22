Представительства ОНФ в ближайшее время появятся в ДНР и ЛНР

Представительства ОНФ в ближайшее время появятся в ДНР и ЛНР Новости
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Общероссийский народный фронт намерен открыть свои представительства в Донецкой и Луганской народных республиках в ближайшее время. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Президент Владимир Путин принял «историческое решение», считает он. Народный фронт со своей стороны готов оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, так как они являются тем же народом. Об этом передает ТАСС.

«Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства. Наша задача — и дальше помогать людям, ведь мы один народ и своих не бросаем», — отметил Кузнецов.

В настоящее время представительства уже работают в Ростове. Там они обеспечивают всем необходимым беженцев, которые теперь смогут вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности, заключил руководитель исполкома.

 
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