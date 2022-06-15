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Представительница «Норникеля» отметила важность профессии инженера в России

Представительница «Норникеля» отметила важность профессии инженера в России
pxhere.com

Начальница отдела департамента кадровой политики «Норильского никеля» Бэлла Амхадова в рамках ПМЭФ-2022 рассказала о профессиях будущего в России. Об этом сообщает издание «Слово и Дело», входящее в Медиагруппу «Патриот».

По словам Амхадовой, молодежи стоит присмотреться к инженерному образованию, которое откроет перед людьми широкие карьерные перспективы.

«Я работаю в производственной компании и вижу, какой на рынке труда дефицит хороших инженеров. А инженер — это, мне кажется, вообще профессия будущего и очень креативная профессия. Поэтому, в моем понимании, у нас будет большая потребность именно в инженерных специальностях. Начиная от IT и заканчивая машиностроением, самолетостроением, горно-металлургической отраслью, которую я представляю. Поэтому скажу, что востребованы, скорее всего, будут инженеры», — отметила Амхадова.

Качественное высшее образование является основой успеха в освоении профессии инженера, добавила представительница «Норникеля».

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RusNewsToday24
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