Представительница «Норникеля» отметила важность профессии инженера в России

«Я работаю в производственной компании и вижу, какой на рынке труда дефицит хороших инженеров. А инженер — это, мне кажется, вообще профессия будущего и очень креативная профессия. Поэтому, в моем понимании, у нас будет большая потребность именно в инженерных специальностях. Начиная от IT и заканчивая машиностроением, самолетостроением, горно-металлургической отраслью, которую я представляю. Поэтому скажу, что востребованы, скорее всего, будут инженеры», — отметила Амхадова.