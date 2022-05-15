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    Представители Украины на Евровидении устроили публичную провокацию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представители Украины на Евровидении устроили публичную провокацию

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    globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

    Солист группы Каlush Огchestra, которая представляет Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение—2022», устроил провокацию. Он выкрикнул политический лозунг после выступления группы.

    Правилами музыкального состязания предусмотрен запрет на трансляцию политических лозунгов. В соответствии с правилами, нарушитель должен быть дисквалифицрован.

    «Пожалуйста, помогите “Азовстали”, помогите Мариуполю!» — выкрикнул украинский представитель.

    Организаторы Евровидения ранее запретили Каlush Огchestra использовать политику в своем выступлении. Изначально украинцы планировали в своем номере отразить текущие общественно-политические события в стране.

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