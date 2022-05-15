Представители Украины на Евровидении устроили публичную провокацию

Организаторы Евровидения ранее запретили Каlush Огchestra использовать политику в своем выступлении. Изначально украинцы планировали в своем номере отразить текущие общественно-политические события в стране.

Правилами музыкального состязания предусмотрен запрет на трансляцию политических лозунгов. В соответствии с правилами, нарушитель должен быть дисквалифицрован.

Солист группы Каlush Огchestra, которая представляет Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение—2022», устроил провокацию. Он выкрикнул политический лозунг после выступления группы.

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