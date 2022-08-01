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Представители туротрасли Крыма сообщили, что в этом году «сезон не состоялся»

Представители туротрасли Крыма сообщили, что в этом году «сезон не состоялся»
pxhere.com

Крымский полуостров каждый год собирает миллионы туристов со всей России. Но в этом году рестораторы и экскурсоводы пожаловались на отсутствие работы из-за оттока путешественников.

Кафе и рестораны региона, которые в прошлом не могли принять посетителей без предварительной записи, совсем опустели. Подобная ситуация наблюдается и в индустрии морских развлечений.

«Туристов намного меньше, в разы. Чтобы было понятно, насколько их меньше, мы весь июнь даже не выходили работать. Нам просто не с кем было работать на набережной. Хотя каждый год мы выходим 1 мая на работу. Два месяца мы вообще не могли работать», — передает слова местного предпринимателя Ирины Дмитриевой «Вести Севастополя».

Основной причиной снижения турпотока является отсутствие авиасообщения на полуостров. Гости региона, прибывшие на автомобилях, пожаловались на длинные пробки и высокие цены на сервис.

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RusNewsToday24
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