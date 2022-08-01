Представители туротрасли Крыма сообщили, что в этом году «сезон не состоялся»

«Туристов намного меньше, в разы. Чтобы было понятно, насколько их меньше, мы весь июнь даже не выходили работать. Нам просто не с кем было работать на набережной. Хотя каждый год мы выходим 1 мая на работу. Два месяца мы вообще не могли работать», — передает слова местного предпринимателя Ирины Дмитриевой «Вести Севастополя».