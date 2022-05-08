Представители Роскосмоса и Российской академии наук 26 мая обсудят наклонение орбиты будущей Российской орбитальной станции

загрузка...

Дмитрий Рогозин сегодня сообщил о том, что обсуждение первого этапа работы по эскизному проектированию Российской орбитальной станции состоится 26 мая на президиуме научно-технического совета Роскосмоса совместно с Советом по космосу РАН.





«26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу. И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию», – сказал Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что на первом этапе обсуждения эскиза Российской орбитальной служебной станции будет рассматриваться «прежде всего так называемое наклонение орбиты». «Что мы хотим видеть со станции – либо это будет высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой, либо это будет станция, которая сохранит свою работу на той орбите, на том наклонении, где сейчас работает МКС, путем разделения российского сегмента и оставшейся части МКС. Вот этот вопрос будет 26 мая активно обсуждаться», – уточнил глава Роскосмоса.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что госкорпорация «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация “Энергия” заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции. Несколько дней тому назад Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал изображения перспективной Российской орбитальной станции.