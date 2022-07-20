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Представители РФ в ОБСЕ сообщили о работе на Украине сотрудников ЦРУ вопреки официальной позиции США

Представители РФ в ОБСЕ сообщили о работе на Украине сотрудников ЦРУ вопреки официальной позиции США
wikipedia.org/Fry1989 /Public Domain

Сотрудники ЦРУ до сих пор работают в Киеве, они курируют различные вопросы, включая обучение солдат ВСУ. Об этом заявила член российской делегации в ОБСЕ Юлия Жданова.

«Администрация США отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», — рассказала представитель российской делегации на переговорах в Вене.

У российской стороны появляется все больше неопровержимых доказательств того, что военные инструкторы НАТО руководят действиями украинских националистов по уничтожению мирного населения Донбасса из иностранного оружия, подчеркнула Жданова.

ВСУ инструкторы США Украина ЦРУ
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