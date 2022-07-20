Представители РФ в ОБСЕ сообщили о работе на Украине сотрудников ЦРУ вопреки официальной позиции США

Сотрудники ЦРУ до сих пор работают в Киеве, они курируют различные вопросы, включая обучение солдат ВСУ. Об этом заявила член российской делегации в ОБСЕ Юлия Жданова.
«Администрация США отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», — рассказала представитель российской делегации на переговорах в Вене.
У российской стороны появляется все больше неопровержимых доказательств того, что военные инструкторы НАТО руководят действиями украинских националистов по уничтожению мирного населения Донбасса из иностранного оружия, подчеркнула Жданова.