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Представители ОПЕК заявили о неустойчивости нефтяного рынка

Представители ОПЕК заявили о неустойчивости нефтяного рынка
Федеральное агентство новостей

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс высказался о текущей ситуации на мировых нефтяных рынках. Он полагает, что торговые площадки в настоящее время особенно нестабильны.

«Рынки нефти переживают период крайней волатильности», — сказал он.

Чиновник ОПЕК отметил, что организация преследует не только цель извлечения прибыли, но и поддержание стабильности на рынках черного золота.

Россия и страны ОПЕК+ ранее согласовали политику, направленную на сокращение темпов добычи нефти. США высказали свое недовольство этим решением из-за повышенных издержек для государства.

нефть опек+ энергорынок
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