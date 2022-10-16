Представители ОПЕК заявили о неустойчивости нефтяного рынка

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс высказался о текущей ситуации на мировых нефтяных рынках. Он полагает, что торговые площадки в настоящее время особенно нестабильны.
«Рынки нефти переживают период крайней волатильности», — сказал он.
Чиновник ОПЕК отметил, что организация преследует не только цель извлечения прибыли, но и поддержание стабильности на рынках черного золота.
Россия и страны ОПЕК+ ранее согласовали политику, направленную на сокращение темпов добычи нефти. США высказали свое недовольство этим решением из-за повышенных издержек для государства.