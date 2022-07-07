Представители Народного фронта доставили военное снаряжение бойцам 100-й бригады НМ ДНР

Волонтеры и военкоры Народного фронта доставили военнослужащим 100-й бригады НМ ДНР оборудование, амуницию и снаряжение, приобретенное в рамках акции «Все для победы!» на одноименном сайте.
Куратором сбора денежных средств стал журналист «Известий» Валентин Трушнин, напомнили представители Народного фронта.
«Я не ожидал, что на мой призыв откликнется столько людей, мы соберем столько денег и привезем сюда не только обувь, одежду, но и такие ценные, настолько нужные ребятам на передовой вещи», — подчеркнул Трушнин.
Он отметил, что все привезенные грузы помогут достижению целей спецоперации ВС РФ на Украине.
Амуниция, техника и военное снаряжение было доставлено бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР на передовую в районе Попасной. В этом приняли участие руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, военкор Первого канала Ирина Куксенкова и сам Валентин Трушнин. Защитники Донбасса получили прицелы, квадрокоптеры, рации, медикаменты, бронежилеты, каски, а также письма со словами поддержки от российских граждан.