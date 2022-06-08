Представители группы «Жвака Галз» ответили, что такое дада-оркестр

«Жвака Галз» является одной из самых интересных и харизматичных групп среди тех, которые будут выступать на ежегодном фестивале «Стереолето». Сибиряки позиционируют себя как «буйный елово-нонконформистский психоделический хоровод прямиком из густой сибирской тайги». Можно сказать, что «Жвака Галз» стали одними из первопроходцев в жанре дадаизма. Музыканты рассказали об особенностях данного направления.