Представители группы «Жвака Галз» ответили, что такое дада-оркестр

Музыканты из самобытной сибирской группы «Жвака Галз» ответили на вопрос по поводу дадаизма в музыке перед фестивалем «Стереолето».
«Жвака Галз» является одной из самых интересных и харизматичных групп среди тех, которые будут выступать на ежегодном фестивале «Стереолето». Сибиряки позиционируют себя как «буйный елово-нонконформистский психоделический хоровод прямиком из густой сибирской тайги». Можно сказать, что «Жвака Галз» стали одними из первопроходцев в жанре дадаизма. Музыканты рассказали об особенностях данного направления.
«Если смотреть глубже, то от дадаизма мы взяли, скажем, более светлую и юморную его сторону, хотя иронии и сарказма тоже хватает. В звуке и технике композиции есть некая анимированность, своего рода мультфильм в музыке», — цитирует артистов Peterburg2.
Фестиваль «Стереолето» пройдет в Санкт-Петербурге 12 и 13 июня текущего года. Мероприятие состоится в Севкабеле.