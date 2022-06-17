Представитель Зеленского Ташева: Киев кардинально изменил подход к «возвращению» Крыма

Киев намерен добиться «возвращения» Крыма военным путем. Об этом заявила представитель президента Украины по региону Тамила Ташева.
По ее словам, в случае успешного захвата полуострова граждан России, переехавших туда после госпереворота, заставят уйти. Ташева подчеркнула, что цель Киева в этом вопросе – «возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны».
«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины», – отметила Ташева в эфире «Украины-24».
Представитель Владимира Зеленского добавила, что при реализации любых методов по возвращению контроля над Крымом в первую очередь в регион зайдут украинские военные.