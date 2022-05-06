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    Представитель ВС Латвии Слайдиньш заявил о планах Киева ударить по Крымскому мосту 9 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представитель ВС Латвии Слайдиньш заявил о планах Киева ударить по Крымскому мосту 9 мая

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    pixabay.com

    Вооруженные силы Украины могут попытаться нанести удар по Крымскому мосту, заявил представитель Вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш.

    По его словам, Киев уже вынашивает подобные планы. Предположительно, атака может быть совершена 9 мая, передает РИА Новости.

    «Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту», — сказал чиновник.

    Слайдиньш подчеркнул, что ВСУ могут пойти на такой шаг, так как теперь располагают необходимым вооружением западного производства.  

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в апреле допускал возможность удара по Крымскому мосту. В Кремле его заявление назвали анонсированием предполагаемого теракта.

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