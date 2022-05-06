Представитель ВС Латвии Слайдиньш заявил о планах Киева ударить по Крымскому мосту 9 мая

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Вооруженные силы Украины могут попытаться нанести удар по Крымскому мосту, заявил представитель Вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш.
По его словам, Киев уже вынашивает подобные планы. Предположительно, атака может быть совершена 9 мая, передает РИА Новости.
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту», — сказал чиновник.
Слайдиньш подчеркнул, что ВСУ могут пойти на такой шаг, так как теперь располагают необходимым вооружением западного производства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в апреле допускал возможность удара по Крымскому мосту. В Кремле его заявление назвали анонсированием предполагаемого теракта.
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