Подавляющее большинство жителей Запорожской области изъявило желание войти в состав Российской Федерации. Об этом со ссылкой на соцопросы заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По словам мужчины, Запорожье готово «вернуться в родную гавань». Лишь малая часть населения области не хотела бы видеть ее частью России.
«Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают “да”. Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят “нет”», — поделился Рогов в беседе с журналистами.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что не считает потерю территорий трагедией. Он добавил, что ВСУ вынашивают план по возвращению контроля.