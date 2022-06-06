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Представитель ВГА Запорожья Рогов сообщил о желании жителей региона объединиться с РФ

Представитель ВГА Запорожья Рогов сообщил о желании жителей региона объединиться с РФ
prt scr youtube.com/Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ

Подавляющее большинство жителей Запорожской области изъявило желание войти в состав Российской Федерации. Об этом со ссылкой на соцопросы заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам мужчины, Запорожье готово «вернуться в родную гавань». Лишь малая часть населения области не хотела бы видеть ее частью России.

«Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают “да”. Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят “нет”», — поделился Рогов в беседе с журналистами.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что не считает потерю территорий трагедией. Он добавил, что ВСУ вынашивают план по возвращению контроля. 

запорожье рогов Россия Украина
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