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Представитель ВГА Запорожья Рогов посоветовал Киеву смириться с потерей региона

Представитель ВГА Запорожья Рогов посоветовал Киеву смириться с потерей региона
prt scr youtube.com/Sergunbes

Украина навсегда потеряла Запорожскую область. Такое заявление сделал член главсовета администрации региона Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Представитель ВГА области посоветовал Киеву смириться с потерей Запорожья. По словам Рогова, проживающие на территории люди хотят, чтобы регион стал частью России.

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима», — говорится в комментарии Рогова в Telegram.

Ранее стало известно, что жители Запорожья будут вознаграждены за отказ служить в украинской армии. Более того, с этих людей снимут все обвинения, рассказали в ВГА.

запорожье рогов Украина
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