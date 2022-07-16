Представитель ВГА Запорожья Рогов посоветовал Киеву смириться с потерей региона

Украина навсегда потеряла Запорожскую область. Такое заявление сделал член главсовета администрации региона Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
Представитель ВГА области посоветовал Киеву смириться с потерей Запорожья. По словам Рогова, проживающие на территории люди хотят, чтобы регион стал частью России.
«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима», — говорится в комментарии Рогова в Telegram.
Ранее стало известно, что жители Запорожья будут вознаграждены за отказ служить в украинской армии. Более того, с этих людей снимут все обвинения, рассказали в ВГА.