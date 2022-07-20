Представитель ООН Бизли предупредил о риске массового голода в мире

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — заявил Бизли в ходе выступления на площадке Совета по международным делам.