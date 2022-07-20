Представитель ООН Бизли предупредил о риске массового голода в мире

Мир может столкнуться с голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если закроет глаза на приближающийся продовольственный кризис. Такое мнение высказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Он считает, что следующий год может оказаться сложнее нынешнего. В ближайшие полгода–год мировое сообщество рискует столкнуться с трудностями из-за подорожания продуктов, а в конечном счете кризис может привести к дефициту продовольствия.
«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — заявил Бизли в ходе выступления на площадке Совета по международным делам.
В качестве одного из решений проблемы он призвал разблокировать поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.