Представитель НМ ЛНР Марочко: ВСУ используют наемников в качестве пушечного мяса

Командование ВСУ под угрозой уголовного наказания принуждает подразделения наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, зачастую при крайне неблагоприятной для них обстановке. Таким образом, этим подразделениям уготована роль пушечного мяса, отметил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».