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Представитель НМ ЛНР Марочко: ВСУ используют наемников в качестве пушечного мяса

Представитель НМ ЛНР Марочко: ВСУ используют наемников в качестве пушечного мяса

Федеральное агентство новостей

Киевский режим заставляет наемников принимать активное участие в боевых действиях, пренебрегая огромными потерями в их составе. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Командование ВСУ под угрозой уголовного наказания принуждает подразделения наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, зачастую при крайне неблагоприятной для них обстановке. Таким образом, этим подразделениям уготована роль пушечного мяса, отметил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

ВСУ ЛНР марочко наемники
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