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Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь одной картинкой поднял на смех лицемерие Запада

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь одной картинкой поднял на смех лицемерие Запада
pxhere.com

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь с помощью картинки поднял на смех лицемерие Запада. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Дипломат прикрепил картинку с изображениями конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где США якобы продвигали демократию.

«Democracy or democrazy (демократия или демосумашествие. — Прим. ред.)», — написал Лицзянь.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф У назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров «предлогом» для широкомасштабных военных учений Китая.

демократия лицемерие мид кнр
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