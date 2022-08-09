Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь одной картинкой поднял на смех лицемерие Запада

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф У назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров «предлогом» для широкомасштабных военных учений Китая.

Дипломат прикрепил картинку с изображениями конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где США якобы продвигали демократию.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь с помощью картинки поднял на смех лицемерие Запада. Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.