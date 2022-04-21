Представитель «Машины времени» опроверг полную отмену концертов группы в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич пытался выдать новость об отмене концертов как расправу с исполнителем за его политические взгляды. Представитель музыкальной команды опроверг это, объяснив, что некоторые концерты

должны были пройти в тех регионах, где введен желтый уровень террористической угрозы из-за ситуации на Украине. Более того, в одной из областей действуют жесткие ограничения,

связанные с коронавирусом, пишет «Царьград».