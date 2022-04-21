Представитель «Машины времени» опроверг полную отмену концертов группы в России

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Только часть запланированных на май концертов группы «Машина
времени» отменилась в России. Представитель коллектива Антон Чернин назвал истинную
причину срыва выступлений.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич пытался выдать новость об отмене концертов как расправу с исполнителем за его политические взгляды. Представитель музыкальной команды опроверг это, объяснив, что некоторые концерты
должны были пройти в тех регионах, где введен желтый уровень террористической угрозы из-за ситуации на Украине. Более того, в одной из областей действуют жесткие ограничения,
связанные с коронавирусом, пишет «Царьград».
«Если будут изменения,
мы сообщим», — отметил Чернин в разговоре с Telegram-каналом «Абзац».
Андрей Макаревич находится
в Израиле. Недавно он стал отцом в четвертый раз. У артиста родился сын. Музыкант
свободное время старается проводить с семьей.