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    Представитель «Машины времени» опроверг полную отмену концертов группы в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представитель «Машины времени» опроверг полную отмену концертов группы в России

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    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Только часть запланированных на май концертов группы «Машина
    времени» отменилась в России. Представитель коллектива Антон Чернин назвал истинную
    причину срыва выступлений.

    Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич пытался выдать новость об отмене концертов как расправу с исполнителем за его политические взгляды. Представитель музыкальной команды опроверг это, объяснив, что некоторые концерты
    должны были пройти в тех регионах, где введен желтый уровень террористической угрозы из-за ситуации на Украине. Более того, в одной из областей действуют жесткие ограничения,
    связанные с коронавирусом, пишет «Царьград».

    «Если будут изменения,
    мы сообщим», — отметил Чернин в разговоре с Telegram-каналом «Абзац».

    Андрей Макаревич находится
    в Израиле. Недавно он стал отцом в четвертый раз. У артиста родился сын. Музыкант
    свободное время старается проводить с семьей.

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