Представитель ЛНР сообщил о задержании более 10 иностранных наемников под Лисичанском

Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, которые пытались бежать из окруженного города. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Кисилев.
Он отметил, что статус военнопленных не будет распространяться на иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ в Донбассе. Дальше с ними будут работать специалисты, пишет ТАСС.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в (боях) в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», — сказал Кисилев.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что несколько колонн украинских военнослужащих пытались вырваться из района Лисичанска. Часть из них были ликвидированы ВКС России.