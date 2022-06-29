Представитель ЛНР сообщил о задержании более 10 иностранных наемников под Лисичанском

«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в (боях) в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», — сказал Кисилев.