Представитель Кругового уверен, что «Зенит» не станет отдавать защитника в аренду

Представитель защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового считает, что воспитанник сине-бело-голубых останется в команде.
Представитель Данила Кругового Кирилл Ливанов заявил, что тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком рассчитывает на защитника и не станет отдавать его в аренду. Слова футбольного агента приводит «Чемпионат».
«Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чем он неоднократно говорил в интервью. Данил на 100% готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», —отметил Ливанов.
После трех туров «Зенит» с семью очками возглавляет турнирную таблице РПЛ, пишет RT. Петербургский клуб является действующим чемпионом России по футболу.