Представитель Киркорова назвала провокацией слухи об эмиграции певца

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Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала новость о желании народного артиста РФ уехать в Израиль.
Успенская опровергла информацию о планах артиста переехать за границу. Пресс-секретарь заявила, что распространивший эту информацию Telegram-канал оказался неправ.
«Я не читаю такие Telegram-каналы и больше склоняюсь к правдивым источникам. Могу уверить, у вас неправдивый источник», — сказала представитель Киркорова в беседе с РЕН ТВ.
Также Успенская назвала провокацией и сплетнями слухи об эмиграции певца. Концертный директор артиста Артем Кияшко также подтвердил, что информация о планируемом переезде Киркорова не соответствует действительности.
Ранее в Сети появилась новость, что исполнитель планирует переехать в Израиль. Известно, что там уже два месяца находятся его бывшая жена певица Алла Пугачева со своим нынешним супругом пародистом Максимом Галкиным.