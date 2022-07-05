Представитель кикшеринга объяснил, почему детям нельзя ездить на электросамокатах

Ребенок не обладает достаточно силой и тяжестью, чтобы эффективно управлять крупным электросамокатом. Об этом рассказал представитель сервиса кикшеринга Денис Балакириев.
По его словам, арендуемые самокаты являются достаточно мощными, хотя и ограниченными по скорости для взрослого человека. Однако для уверенности в безопасности движения на дороге нужна сила, которой не обладает маленький ребенок.
«Шеринговые самокаты просто не предназначены для управления ребенком. 5-летний ребенок не сможет управлять также, как и 18-летний», — пояснил он Общественной Службе Новостей.
Кроме того, исключительно важным для безопасных поездок является знание ПДД. Совершеннолетние россияне намного чаще знают о правилах поведения на дороге, чем дети, и уже нередко имеют водительские права, заключил Денис Балакириев.