Информация об успехе контроперации ВСУ возле Давыдова Брода в Херсонской области не соответствует действительности, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, около 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены российскими военными при попытке прорыва в районе Давыдова Брода. Он также отметил, что украинская армия потеряла 210 человек личного состава. Стремоусов назвал ложью любые данные об успехах Киева на этом направлении.
«Самая важная успешность этой информации заключается в том, что товарищ Зеленский и прочие деятели декларируют информацию: “У нас все хорошо, мы побеждаем”. Но это все есть цельная ложь», — объяснил он.
Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область была навсегда денацифицирована российскими войсками.