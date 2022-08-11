Представитель Greenpeace заявил о риске газового дефицита в Польше к декабрю

«Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 млрд злотых (более 6 миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше. Правительство делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация очень накаленная», — отметил Юзефяк.