Новости0

Представитель Greenpeace заявил о риске газового дефицита в Польше к декабрю

Представитель Greenpeace заявил о риске газового дефицита в Польше к декабрю
pxhere.com/PD

Польша в декабре рискует столкнуться с нехваткой газа на уровне 40%, поделился прогнозом представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano.

Высокий уровень дефицита означает, что если польский нефтегазовый концерн PGNiG не заключит дополнительные контракты на поставки газа, то республике придется покупать сырье на бирже.

«Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 млрд злотых (более 6 миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше. Правительство делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация очень накаленная», — отметил Юзефяк.

Евросоюз ранее утвердили план, согласно которому страны-участницы добровольно сокращают потребление газа на 15%, чтобы снизить спрос на энергоноситель, сообщает «ФедералПресс».

Greenpeace газ дефицит Польша прогноз энергокризис Юзефяк
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.