Представитель «Города перемен» Красильникова: реализация «Горской» превратит Петербург в IT-столицу

Отмечается, что на территории «Горской» появятся объекты Light Industrial, инновационный IT-кластер, развитая инфраструктура и общественные пространства, которые сделают ее привлекательной не только для специалистов и бизнесменов, но и туристов, передает «ПолитЭксперт». Реализация проекта, проводимая компанией «Мегалайн», создаст новые рабочие места, которые будут востребованы у молодых специалистов.