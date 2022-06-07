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Представитель «Города перемен» Красильникова: реализация «Горской» превратит Петербург в IT-столицу

Представитель «Города перемен» Красильникова: реализация «Горской» превратит Петербург в IT-столицу
Prt scr youtube.com/Горская – территория инновации

Санкт-Петербург может получить статус IT-столицы России благодаря реализации проекта реновации бывшей промышленной зоны «Горская». Об этом заявила координатор движения «Петербург — город перемен» Лада Красильникова.

Отмечается, что на территории «Горской» появятся объекты Light Industrial, инновационный IT-кластер, развитая инфраструктура и общественные пространства, которые сделают ее привлекательной не только для специалистов и бизнесменов, но и туристов, передает «ПолитЭксперт». Реализация проекта, проводимая компанией «Мегалайн», создаст новые рабочие места, которые будут востребованы у молодых специалистов.

«На наш взгляд, реализация данного проекта позволит удержать “утекающие” из страны умы и дать им достойные условия для работы. Нашему государству нужны специалисты в этой сфере, которым, в свою очередь, нужны достойные условия. Безусловно, реализация “Горской” позволит превратить Петербург в IT-столицу России», — отметила Красильникова.

Также она назвала положительным моментом появление на территории промзоны набережной, велодорожек, смотровой площадки, экотроп и других объектов культуры и отдыха, которые облагородят эту территорию.

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