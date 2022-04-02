Представитель Эрдогана предрек многолетнюю зависимость стран Европы от российского газа

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Государства Европейского союза еще долгие годы будут
испытывать зависимость от российских энергетических ресурсов. Такое мнение
высказал представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу
TRT Haber.

Помощник Тайипа Эрдогана выразил уверенность, что страны региона будут
нуждаться в отечественном газе еще как минимум десять лет. Представитель
турецкого президента также напомнил о разработке Европой проекта Nabucco,
который должен стать альтернативой российскому топливу.

«Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и
Азербайджана реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод — Прим.
ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда
разных источников возможно через территорию Турции», — добавил Калын.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ,
согласно которому оплата поставок отечественного газа в недружественные страны
должна осуществляться в рублях, передает телеканал «360». При этом объемы и стоимость топлива сохранятся
на прежнем уровне.

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