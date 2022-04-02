Представитель Эрдогана предрек многолетнюю зависимость стран Европы от российского газа

Помощник Тайипа Эрдогана выразил уверенность, что страны региона будут

нуждаться в отечественном газе еще как минимум десять лет. Представитель

турецкого президента также напомнил о разработке Европой проекта Nabucco,

который должен стать альтернативой российскому топливу.