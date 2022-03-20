Представитель Эрдогана назвал своей главной целью организацию диалога Путина с Зеленским

Калын отметил, что Турция считает крайне важным поддержку

диалога и с Россией, и с Украиной для организации прямых переговоров

президентов двух стран. По его словам, Анкара прикладывает для этого все

собственные усилия. Он напомнил, что первая встреча Зеленского с Путиным прошла

в ходе проведения дипломатического форума на территории Антальи.