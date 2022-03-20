Представитель Эрдогана назвал своей главной целью организацию диалога Путина с Зеленским

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Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его главная задача заключается в организации
переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром
Зеленским.
Калын отметил, что Турция считает крайне важным поддержку
диалога и с Россией, и с Украиной для организации прямых переговоров
президентов двух стран. По его словам, Анкара прикладывает для этого все
собственные усилия. Он напомнил, что первая встреча Зеленского с Путиным прошла
в ходе проведения дипломатического форума на территории Антальи.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.