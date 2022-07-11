Представитель Дроздова рассказал о состоянии телеведущего

Представитель телеведущего и зоолога Николая Дроздова рассказал о его самочувствии. Кроме того, он опроверг информацию об обмороке знаменитости.
В Сети появилась информация, что Дроздову стало плохо во время съемок подкаста в Москве. Телеведущий якобы потерял сознание, после чего ему сразу же вызвали скорую помощь. По словам представителя зоолога, сейчас с Дроздовым все в порядке, он уже находится по пути домой.
«Если вы в Москве, вы знаете, какая сейчас духота. Ему стало чуть хуже на съемках: из-за жары упало давление. Поставили капельницу, все в порядке — Николай Николаевич едет домой. Только что я созванивался с Татьяной Петровной — она прямо сейчас его встречает, так что не стоит беспокоиться», — рассказал представитель Дроздова в беседе с kp.ru.
Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных».