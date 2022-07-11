Представитель Дроздова рассказал о состоянии телеведущего

«Если вы в Москве, вы знаете, какая сейчас духота. Ему стало чуть хуже на съемках: из-за жары упало давление. Поставили капельницу, все в порядке — Николай Николаевич едет домой. Только что я созванивался с Татьяной Петровной — она прямо сейчас его встречает, так что не стоит беспокоиться», — рассказал представитель Дроздова в беседе с kp.ru.