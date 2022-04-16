Представитель ДНР Гагин: украинские военные не смогут освободить боевиков из «Азовстали»

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Украинские вооруженные силы не смогут проникнуть в Мариуполь
для освобождения заблокированных на заводе «Азовсталь» националистов. Об этом
заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Силам Украины для деблокировки националистов придется
преодолеть маршрут примерно в сто километров, заявил представитель ДНР. Киевские
военные будут вынуждены пройти через поля, степи с короткими пролесками и
открытую территорию, передают РИА Новости.
Гагин также назвал попытки деблокировать националистов
штурмом «до безумия смелым решением». Однако такие силы крайне легко разбить на
открытой местности.
Украинский кризис при этом продемонстрировал военную
слабость США. Об этом ранее заявил
аналитик издания Bloomberg Хал
Брэндс.
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