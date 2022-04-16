    В тренде

    Представитель ДНР Гагин: подземный город мешает штурму «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе осложнен наличием
    подземного города. Об этом сообщил сотник главы правительства Донецкой Народной
    Республики Ян Гагин.

    Представитель республики заявил, что завод является огромным
    объектов. Площадь «Азовстали» можно сравнить с еще одним Мариуполем. Сооружение
    при этом имеет собственные коммуникации, дороги и подземелья.

    Гагин во время беседы с РИА Новости отметил, что
    сам завод возводили еще во времена Советского Союза с учетом потенциальных
    бомбежек и блокад. Некоторые сооружения при этом рассчитаны даже на ядерную
    атаку.

    Официальный Киев при этом уже отказался от оставшихся в
    Мариуполе националистов. Об этом ранее заявил
    политолог Антон Бредихин.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »