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Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе осложнен наличием
подземного города. Об этом сообщил сотник главы правительства Донецкой Народной
Республики Ян Гагин.
Представитель республики заявил, что завод является огромным
объектов. Площадь «Азовстали» можно сравнить с еще одним Мариуполем. Сооружение
при этом имеет собственные коммуникации, дороги и подземелья.
Гагин во время беседы с РИА Новости отметил, что
сам завод возводили еще во времена Советского Союза с учетом потенциальных
бомбежек и блокад. Некоторые сооружения при этом рассчитаны даже на ядерную
атаку.
Официальный Киев при этом уже отказался от оставшихся в
Мариуполе националистов. Об этом ранее заявил
политолог Антон Бредихин.
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