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    Представитель Чубайса: экс-чиновник посетил Израиль по вопросу сотрудничества с университетами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Представитель Чубайса: экс-чиновник посетил Израиль по вопросу сотрудничества с университетами

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс приезжал в Израиль, чтобы обсудить партнерство с иностранными учебными заведениями. Об этом сообщил представитель бывшего чиновника.

    По его словам, до этого Анатолий Чубайс посещал Турцию. Однако у бывшего госслужащего нет никакой недвижимости в Италии или в другом иностранном государстве, отметил представитель в разговоре с ТАСС.

    «Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — подчеркнул собеседник агентства.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс якобы находится в Италии. Журналисты утверждали: бывший чиновник покинул Россию на частном самолете.

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