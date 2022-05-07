Представитель Чубайса: экс-чиновник посетил Израиль по вопросу сотрудничества с университетами

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Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс приезжал в Израиль, чтобы обсудить партнерство с иностранными учебными заведениями. Об этом сообщил представитель бывшего чиновника.
По его словам, до этого Анатолий Чубайс посещал Турцию. Однако у бывшего госслужащего нет никакой недвижимости в Италии или в другом иностранном государстве, отметил представитель в разговоре с ТАСС.
«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс якобы находится в Италии. Журналисты утверждали: бывший чиновник покинул Россию на частном самолете.
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